Феликс Бахер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Бахер
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Феликс
|Фамилия
|Бахер
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 54'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|16' 54'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|47'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|19
|0
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -54'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|16' 54'
|26.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|47'
|19.02.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|12.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|09.10.2022
|1' -89'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|01.10.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|17.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|10.09.2022
|60' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|28.08.2022
|1' -75'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15' 90'
|31.07.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|Хартберг (Хартберг)
|76'
|24.07.2022
|71' -71'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)