Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,80 млн

Кеннет Пал - статистика

Антальяспор
24 июня 1997 (29), Арнем
#3 | Защитник
174 см
Суринам
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
34
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
54'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
01.03.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
3 : 1
13.02.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
1' - 86'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
0 : 0
24.11.2025
Антальяспор
1' - 86'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
0 : 4
26.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 75'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
2 : 0
28.09.2025
Антальяспор
1' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 2
13.09.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
1 : 0
24.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
33'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 90'
16'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+