Тайлер Уокер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|70' - 90'
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|90'
|28.02.2023
|63' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|81' - 90'
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|70' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|90'
|28.02.2023
|63' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|81' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|68' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|75' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|77' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|85' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.10.2022
|1' -60'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|82' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.09.2022
|77' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|1' -68'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|84' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|31.07.2022
|73' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)