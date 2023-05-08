Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тайлер Уокер - статистика

Бэрроу
17 октября 1996 (29), Ноттингем
#10 | Нападающий
179 см
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
18
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Мидлсбро
1 : 1
08.05.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ковентри
2 : 0
29.04.2023
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
2 : 1
22.04.2023
Рединг
80' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкберн
1 : 1
19.04.2023
Ковентри
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ковентри
2 : 2
10.04.2023
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Суонси
0 : 0
07.04.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ковентри
0 : 4
01.04.2023
Сток Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкпул
1 : 4
18.03.2023
Ковентри
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
14.03.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ковентри
1 : 1
11.03.2023
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 4
04.03.2023
Ковентри
70' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Престон
0 : 0
28.02.2023
Ковентри
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
2 : 1
25.02.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
0 : 2
18.02.2023
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ковентри
1 : 0
14.02.2023
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
1 : 1
11.02.2023
Лутон Таун
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
2 : 0
12.11.2022
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
2 : 0
08.11.2022
Уиган Атлетик
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уотфорд
0 : 1
05.11.2022
Ковентри
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ковентри
1 : 0
01.11.2022
Блэкберн
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
1 : 2
29.10.2022
Блэкпул
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ковентри
0 : 1
08.10.2022
Бернли
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 0
04.10.2022
Ковентри
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
1 : 0
01.10.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.09.2022
Ковентри
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
2 : 2
14.09.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
3 : 0
03.09.2022
Ковентри
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2022
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
3 : 2
27.08.2022
Ковентри
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Миллуолл
3 : 2
13.08.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сандерленд
1 : 1
31.07.2022
Ковентри
73' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+