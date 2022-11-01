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    Тайлер Уокер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Тайлер
    Фамилия Уокер
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 октября 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 70' - 90' Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    90'
    28.02.2023 63' - 90' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 81' - 90' Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 13 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 70' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    90'
    28.02.2023 63' -90' Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 81' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    12.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 68' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.11.2022 75' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 77' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 85' -90' Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    08.10.2022 1' -60' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 82' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.09.2022 77' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    14.09.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 1' -68' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 84' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 73' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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