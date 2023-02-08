Алекс Басс - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Басс
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Басс
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:3
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:0
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|2:3
|Фулхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч