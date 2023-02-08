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    Алекс Басс - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Алекс
    Фамилия Басс
    Команда Сандерленд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 апреля 1998 (24 года)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Сандерленд 1:5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сандерленд 1:1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 0:3 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Сандерленд 1:0 Рединг Англия. Чемпионшип, 31 тур
    08.02.2023 Был в запасе Сандерленд 2:3 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
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