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    Давид Суалехе - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Суалехе
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Порту
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -64' Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    39'
    21.07.2022 1' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    45'
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