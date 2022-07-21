Давид Суалехе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Суалехе
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Суалехе
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -64'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|39'
|21.07.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|45'