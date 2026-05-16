Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Remo Arnold - статистика

Винтертур
#16 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
30
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 75'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
20' - 90'
57'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
1' - 37'
36'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Янг Бойз
6 : 1
14.02.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Цюрих
3 : 0
11.02.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Винтертур
1 : 1
07.02.2026
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лугано
4 : 1
24.01.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
1' - 26'
22'
26'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
1' - 90'
69'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
1' - 21'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
1' - 90'
61'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
1' - 90'
64'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
1' - 90'
63'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+