Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010