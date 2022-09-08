Эвертон - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эвертон
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|1:0
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 36'
|Теплице
|1:1
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|54' - 90'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|58' 85' 80'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|9
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|27.10.2022
|55' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|13.10.2022
|70' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|61' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|89' -90'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|46' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|46' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.07.2022
|54' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|90'
|21.07.2022
|1' -54'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|45'