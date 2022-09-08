Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эвертон - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Эвертон
    Фамилия да Силва
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо 1:0 Славия Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 1' - 36' Теплице 1:1 Славия Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 54' - 90' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    58' 85' 80'
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11