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    Сергей Лебедков

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Лебедков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 65
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