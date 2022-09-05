Адилет Садыбеков - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Адилет
|Фамилия
|Садыбеков
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Адилет
|Фамилия
|Садыбеков
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Актобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|23.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|02.10.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|15.09.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|05.09.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)