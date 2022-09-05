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    Адилет Садыбеков - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Адилет
    Фамилия Садыбеков
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Актобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 5 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Актобе (Актобе) 4:1 Кайрат (Алматы)
    23.10.2022 1' -90' Шахтер (Караганда) 0:2 Кайрат (Алматы)
    02.10.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Кайрат (Алматы)
    15.09.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 1:2 Ордабасы (Шымкент)
    05.09.2022 1' -90' Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
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