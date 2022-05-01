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    Султан Абилгазы - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Султан
    Фамилия Абилгазы
    Состав Без клуба
    Родной город Кокшетау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Туран 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2022 90' -90' Астана (Астана) 3:3 Туран (Туркестан)
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