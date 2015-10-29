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    Расим Тагирбеков - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Расим
    Отчество Загирбекович
    Фамилия Тагирбеков
    Состав Без клуба
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1984 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2015 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:1 Анжи (Махачкала)
    25'
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