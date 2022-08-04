Нил Фарруджа - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Фарруджа
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Нил
|Фамилия
|Фарруджа
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|61' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|72'
|09.08.2022
|81' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|73' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)