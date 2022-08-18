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    Габи Кики - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Габи
    Фамилия Кики
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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