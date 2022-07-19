Алан Аусси - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Аусси
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Аусси
|Команда
|Пюник
|Состав
|Основной
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|79' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|5:0
|Пюник (Ереван)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:4
|Пюник (Ереван)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|0:1
|Дюделанж (Дюделанж)