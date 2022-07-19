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    Алан Аусси - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Алан
    Фамилия Аусси
    Команда Пюник
    Состав Основной
    Родной город Донецк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 2001 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 79' -90' Пюник (Ереван) 0:2 Црвена Звезда (Белград)
    03.08.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 5:0 Пюник (Ереван)
    26.07.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:4 Пюник (Ереван)
    19.07.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 0:1 Дюделанж (Дюделанж)
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