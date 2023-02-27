Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хебер - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хебер
    Фамилия дос Сантос
    Команда Нью-Йорк Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 августа 1991 (31 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиэтл 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -81' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    58'
    27.02.2023 1' -71' Сиэтл (Сиэтл) 4:0 Колорадо (Денвер)
    53'
    • Читайте нас: 
    11