Хебер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хебер
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1991 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Хебер
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Нью-Йорк Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -81'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|58'
|27.02.2023
|1' -71'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)
|53'