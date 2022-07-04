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    Густаво Боу - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Густаво
    Фамилия Боу
    Команда Нью-Инглэнд Революшн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 февраля 1990 (33 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Инглэнд Революшн 16 8 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    01.10.2022 1' -87' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    85'
    18.09.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    14.09.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 3:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    11.09.2022 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    53' 82'
    01.09.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    29.08.2022 49' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    17.07.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    61'
    09.07.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    18' 77'
    04.07.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    55' 38'
    27.06.2022 1' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    20.06.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    69'
    16.06.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    29.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    74' 52'
    22.05.2022 46' -90' Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    13.03.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    05.03.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:0 Даллас (Даллас)
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