Густаво Боу - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Боу
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Густаво
|Фамилия
|Боу
|Команда
|Нью-Инглэнд Революшн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|8
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|01.10.2022
|1' -87'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|85'
|18.09.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|14.09.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|11.09.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|53' 82'
|01.09.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|29.08.2022
|49' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|17.07.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|61'
|09.07.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|4:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|18' 77'
|04.07.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|55' 38'
|27.06.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|20.06.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|69'
|16.06.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|29.05.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|74' 52'
|22.05.2022
|46' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:3
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:3
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|05.03.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:0
|Даллас (Даллас)