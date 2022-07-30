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    Хенрик Бьордал - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Хенрик
    Фамилия Бьордал
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Родной город Олесунн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волеренга 24 4 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:2 Мольде (Мольде)
    37'
    06.11.2022 1' -46' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:1 Волеренга (Осло)
    29.10.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 3:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    22.10.2022 64' -90' Одд (Шиен) 2:1 Волеренга (Осло)
    16.10.2022 46' -90' Волеренга (Осло) 0:6 Буде-Глимт (Буде)
    09.10.2022 1' -46' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    01.10.2022 61' -90' Волеренга (Осло) 4:0 Стремсгодсет (Драммен)
    21.08.2022 1' -82' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 1' -90' ХамКам (Хамар) 1:1 Волеренга (Осло)
    30.07.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 2:5 Волеренга (Осло)
    39' 29'
    24.07.2022 1' -84' Волеренга (Осло) 4:2 Викинг (Ставангер)
    32' 40' 79'
    17.07.2022 1' -82' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Волеренга (Осло)
    30'
    26.06.2022 1' -74' Волеренга (Осло) 0:1 Одд (Шиен)
    19.06.2022 1' -90' Олесунн (Олесунн) 2:2 Волеренга (Осло)
    29.05.2022 1' -49' Волеренга (Осло) 0:4 Русенборг (Тронхейм)
    25'
    25.05.2022 1' -67' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:0 Волеренга (Осло)
    22.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Волеренга (Осло)
    16.05.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 1:1 ХамКам (Хамар)
    12.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Волеренга (Осло)
    08.05.2022 1' -90' Сандефьорд (Сандефьорд) 1:3 Волеренга (Осло)
    24.04.2022 1' -79' Волеренга (Осло) 1:0 Йерв (Гримстад)
    35'
    18.04.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 5:1 Волеренга (Осло)
    86'
    10.04.2022 1' -90' Волеренга (Осло) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    02.04.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 1:0 Волеренга (Осло)
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