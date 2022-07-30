Хенрик Бьордал - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Бьордал
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олесунн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Бьордал
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Олесунн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|24
|4
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|37'
|06.11.2022
|1' -46'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|29.10.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|64' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|46' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|01.10.2022
|61' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|21.08.2022
|1' -82'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Волеренга (Осло)
|30.07.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:5
|Волеренга (Осло)
|39' 29'
|24.07.2022
|1' -84'
|Волеренга (Осло)
|4:2
|Викинг (Ставангер)
|32' 40' 79'
|17.07.2022
|1' -82'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Волеренга (Осло)
|30'
|26.06.2022
|1' -74'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Одд (Шиен)
|19.06.2022
|1' -90'
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Волеренга (Осло)
|29.05.2022
|1' -49'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|25'
|25.05.2022
|1' -67'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:0
|Волеренга (Осло)
|22.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|16.05.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Волеренга (Осло)
|08.05.2022
|1' -90'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:3
|Волеренга (Осло)
|24.04.2022
|1' -79'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Йерв (Гримстад)
|35'
|18.04.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|86'
|10.04.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|02.04.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Волеренга (Осло)