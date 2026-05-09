Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Джан Келеш - статистика

Коджаэлиспор
2 сентября 2001 (25)
#70 | Нападающий
180 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
24
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
1' - 61'
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
1 : 1
03.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
1 : 1
12.04.2026
Коджаэлиспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
06.04.2026
Истанбул Башакшехир
90' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
14.03.2026
Коньяспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
28.02.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Ризеспор
2 : 0
20.02.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коджаэлиспор
0 : 2
02.02.2026
Фенербахче
1' - 69'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
0 : 0
24.01.2026
Коджаэлиспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.01.2026
Трабзонспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
59' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
84' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 0
23.11.2025
Коджаэлиспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
09.11.2025
Галатасарай
72' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор
65' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
57' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
1' - 75'
41'
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
3 : 1
23.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
35'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
86' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+