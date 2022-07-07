Рокас Станулевичюс - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Рокас
|Фамилия
|Станулевичюс
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Рокас
|Фамилия
|Станулевичюс
|Команда
|Паневежис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Паневежис
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -65'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)
|36' 65'