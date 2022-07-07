Бенжамин Хейнесен - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Хейнесен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1996 (26 лет)
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Хейнесен
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Б36 Торсхавн
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|03.08.2022
|1' -66'
|Виборг (Виборг)
|3:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|28.07.2022
|1' -81'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|0:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|21.07.2022
|72' -90'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Тре Фиори (Фьерентино)
|14.07.2022
|84' -122'
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|4:1
(4:3)п
|Борац (Баня-Лука)
|87'
|07.07.2022
|Был в запасе
|Борац (Баня-Лука)
|2:0
|Б36 Торсхавн (Торсхавн)
|90'