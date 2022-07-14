Пири Ханнола - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Пири
|Фамилия
|Ханнола
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Пири
|Фамилия
|Ханнола
|Команда
|СИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СИК
|3
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -78'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|21.07.2022
|1' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|14.07.2022
|1' -123'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|66' 85' 34'