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    Пири Ханнола - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Пири
    Фамилия Ханнола
    Команда СИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 2001 (21 год)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СИК 3 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -78' Лиллестрем (Лиллестрем) 5:2 СИК (Сейняйоки)
    21.07.2022 1' -90' СИК (Сейняйоки) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    14.07.2022 1' -123' СИК (Сейняйоки) 4:2 Флора (Таллин)
    66' 85' 34'
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