Кристалл Мани Ингасон - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Кристалл Мани
|Фамилия
|Ингасон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
|Имя
|Кристалл Мани
|Фамилия
|Ингасон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|21.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|2:0
|ТНС (Ллансантфрайд)
|29' 57'