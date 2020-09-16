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РПЛ 2026/2027
Команды
Крылья Советов
Михайло Баньяц
Статистика
€ 1,50 млн
Михайло Баньяц - статистика
Крылья Советов
10 ноября 1999 (26), Нови Сад
#7 | Полузащитник
186 см
Сербия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
Был в запасе
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Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 2 тур
Крылья Советов
0 : 0
19.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
46' - 90'
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