Артем Челядин - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Челядин
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Челядин
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2022
|30' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|65' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)
|69'