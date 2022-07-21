Ясир Субаши - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ясир
|Фамилия
|Субаши
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сакарья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ясир
|Фамилия
|Субаши
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сакарья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|46' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)