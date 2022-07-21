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    Угурчан Язгили - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Угурчан
    Фамилия Язгили
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1999 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 68' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -87' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 Был в запасе Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    21.07.2022 1' -40' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
    24' 40'
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