Угурчан Язгили - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Угурчан
|Фамилия
|Язгили
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Угурчан
|Фамилия
|Язгили
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Коньяспор
|0:0
|Гиресунспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|68' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -87'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|21.07.2022
|1' -40'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)
|24' 40'