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    Ричард Кризан - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ричард
    Фамилия Кризан
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 1:2 Слован (Братислава)
    06.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 0:2 Слован (Братислава)
    15.09.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 2:0 Слован (Братислава)
    08.09.2022 Был в запасе Слован (Братислава) 0:0 Жальгирис (Вильнюс)
    25.08.2022 Был в запасе Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    18.08.2022 83' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    85'
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