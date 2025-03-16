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Ричард Кризан
Статистика
Ричард Кризан - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1997 (29)
#5 | Защитник
190 см
Словакия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
11
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
1' - 29'
29'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
7 : 2
15.12.2024
Динамо
40' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Динамо
0 : 4
08.12.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Яблонец
5 : 0
04.12.2024
Динамо
1' - 39'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Пардубице
0 : 0
01.12.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Динамо
0 : 4
24.11.2024
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Карвина
4 : 1
20.10.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
05.10.2024
Словацко
1' - 90'
40'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
2 : 1
29.09.2024
Динамо
1' - 90'
38'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
22.09.2024
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Динамо
0 : 3
18.08.2024
Виктория
1' - 90'
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