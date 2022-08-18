Ричард Кризан - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Кризан
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Кризан
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:2
|Слован (Братислава)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Слован (Братислава)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|0:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|83' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|85'