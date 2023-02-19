Ален Мустафич - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Мустафич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Мустафич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|24.02.2023
|86' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|4:2
|Оденсе (Оденсе)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)