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    Ален Мустафич - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Ален
    Фамилия Мустафич
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    24.02.2023 86' -90' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    19.02.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
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