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Словакия. Найк Лига
Команды
Слован
Ален Мустафич
Статистика
€ 250 тыс
Ален Мустафич - статистика
Слован
5 июля 1999 (27), Тузла
#20 | Полузащитник
185 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
60' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
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Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
6 : 1
09.09.2026
Слован
60' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Целе
1 : 2
26.08.2026
Слован
73' - 120'
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
1 : 1
19.08.2026
Целе
1' - 70'
70'
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
2 : 0
11.08.2026
Мьеллбю
1' - 76'
61'
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю
1 : 2
04.08.2026
Слован
66' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
1 : 1
29.07.2026
Иберия 1999
70' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Иберия 1999
0 : 2
21.07.2026
Слован
1' - 56'
2'
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