Фабьен Урега - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Урега
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Фабьен
|Фамилия
|Урега
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)