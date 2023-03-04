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    Фабьен Урега - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Фабьен
    Фамилия Урега
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астана 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Астана (Астана) 2:1 Шахтер (Караганда)
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