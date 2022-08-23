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    Скотт Бэнкс - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Скотт
    Фамилия Бэнкс
    Команда Брэдфорд Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брэдфорд Сити 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -74' Брэдфорд Сити (Брэдфорд) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    18'
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