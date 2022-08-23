Скотт Бэнкс - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Бэнкс
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Бэнкс
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брэдфорд Сити
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -74'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|18'