|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|16
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|70'
|08.09.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|31.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|28.08.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|17.08.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|09.08.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.07.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|26.07.2009
|1' -46'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Балтика (Калининград)
|27.06.2009
|72' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Салют (Белгород)
|90'
|16.06.2009
|58' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)
|75'
|11.04.2009
|1' -63'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|57'
|08.04.2009
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Витязь (Подольск)
|61'
|31.03.2009
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.03.2009
|1' -84'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)