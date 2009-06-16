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    Александр Коваленко - статистика

    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Коваленко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 16 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    70'
    08.09.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    31.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Анжи (Махачкала)
    28.08.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    17.08.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    09.08.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.07.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    26.07.2009 1' -46' Черноморец (Новороссийск) 0:3 Балтика (Калининград)
    27.06.2009 72' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Салют (Белгород)
    90'
    16.06.2009 58' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    22.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Краснодар (Краснодар)
    75'
    11.04.2009 1' -63' Черноморец (Новороссийск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    57'
    08.04.2009 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Витязь (Подольск)
    61'
    31.03.2009 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.03.2009 1' -84' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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