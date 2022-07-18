Илья Кухарчик - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Кухарчик
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барановичи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Кухарчик
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барановичи
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|22
|2
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|19.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|24'
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|15'
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|18.07.2022
|1' -74'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|64'
|08.07.2022
|70' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|02.07.2022
|69' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Арсенал (Дзержинск)
|26.06.2022
|78' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|89'
|17.06.2022
|53' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|1' -51'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21'
|21.05.2022
|72' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2022
|1' -46'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -74'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -78'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2022
|70' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|11.04.2022
|1' -76'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|43'
|02.04.2022
|1' -76'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)