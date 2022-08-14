Дмитрий Вашкевич - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Вашкевич
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Вашкевич
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2000 (23 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|10
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|1' -81'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Минск (Минск)
|38'
|19.10.2022
|1' -67'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|15.10.2022
|1' -72'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|72' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|01.10.2022
|70' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|87'
|17.09.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|14.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|18.07.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|08.07.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|30.04.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)