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    Дмитрий Вашкевич - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Вашкевич
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2000 (23 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 10 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 1' -81' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    38'
    19.10.2022 1' -67' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    15.10.2022 1' -72' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 72' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    01.10.2022 70' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    87'
    17.09.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    11.09.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:3 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.09.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    27.08.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    14.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    08.07.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    26.06.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    17.06.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    21.05.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    14.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:3 Белшина (Бобруйск)
    22.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
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