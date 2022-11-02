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    Рустам Халимбеков - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Рустам
    Фамилия Халимбеков
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 1' -84' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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