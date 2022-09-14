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    Иван Башич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Башич
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 69' - 90' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    14.09.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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