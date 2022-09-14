Иван Башич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Башич
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|14.09.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)