Владислав Морозов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Морозов
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|9
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|1:1
|Велес (Москва)
|13.11.2022
|69' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:3
|Родина (Москва)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|0:1
|Родина (Москва)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|01.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Родина (Москва)
|25.09.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Родина (Москва)
|21.08.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|13.08.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Родина (Москва)
|56' 86'
|07.08.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|30.07.2022
|1' -46'
|Велес (Москва)
|0:2
|Родина (Москва)
|37' 2'
|24.07.2022
|1' -61'
|Родина (Москва)
|1:3
|Алания (Владикавказ)
|17.07.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)