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    Мори Гбане - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Мори
    Фамилия Гбане
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 декабря 2000 (22 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 76' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 62' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2022 1' -90' Химки (Химки) 1:1
    (1:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    90'
    13.09.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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