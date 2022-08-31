Мори Гбане - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Мори
|Фамилия
|Гбане
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Мори
|Фамилия
|Гбане
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|76' - 90'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 62'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|90'
|13.09.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)