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    Якуп Йохансен - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Якуп
    Фамилия Йохансен
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 апреля 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викингур 3 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 2:0 Викингур (Гота)
    20.07.2022 1' -90' Викингур (Гота) 0:2 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    14.07.2022 1' -90' Европа (Гибралтар) 1:2 Викингур (Гота)
    19' 45'
    06.07.2022 1' -90' Викингур (Гота) 1:0 Европа (Гибралтар)
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