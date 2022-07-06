Якуп Йохансен - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Якуп
|Фамилия
|Йохансен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Имя
|Якуп
|Фамилия
|Йохансен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викингур
|3
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|20.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|14.07.2022
|1' -90'
|Европа (Гибралтар)
|1:2
|Викингур (Гота)
|19' 45'
|06.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|1:0
|Европа (Гибралтар)