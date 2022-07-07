Блерим Красники - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Блерим
|Фамилия
|Красники
|Команда
|Гнилане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Блерим
|Фамилия
|Красники
|Команда
|Гнилане
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гнилане
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|51'
|07.07.2022
|1' -90'
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)