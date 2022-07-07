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    Блерим Красники - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Блерим
    Фамилия Красники
    Команда Гнилане
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июля 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гнилане 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 3:1 Гнилане (Гнилане)
    51'
    07.07.2022 1' -90' Гнилане (Гнилане) 1:0 Лиепая (Лиепая)
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