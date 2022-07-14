Димитар Митровски - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Митровски
|Команда
|Академия Пандева
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Митровски
|Команда
|Академия Пандева
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Пандева
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|Академия Пандева (Струмица)
|1:2
|Лехия (Гданьск)
|59' 90'