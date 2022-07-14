Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гийоме Лопес - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Гийоме
    Фамилия Лопес
    Команда Атлетик д'Эскальдес
    Состав Основной
    Родной город Тулон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1999 (24 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик д'Эскальдес 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -125' Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес) 0:1 Гзира Юнайтед (Гзира)
    27'
    • Читайте нас: 
    11