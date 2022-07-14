Гийоме Лопес - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Гийоме
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Атлетик д'Эскальдес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Гийоме
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Атлетик д'Эскальдес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик д'Эскальдес
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -125'
|Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес)
|0:1
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|27'