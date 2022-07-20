Клаэс Кронберг - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Клаэс
|Фамилия
|Кронберг
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Клаэс
|Фамилия
|Кронберг
|Команда
|КИ Клаксвик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -86'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|04.08.2022
|1' -73'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|27.07.2022
|1' -78'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:0
|Сутьеска (Никшич)
|20.07.2022
|1' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)