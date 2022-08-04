Стефан Панич - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Панич
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Топола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Панич
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Топола
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|9
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:1
|РФШ (Рига)
|13.10.2022
|1' -81'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|РФШ (Рига)
|06.10.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|15.09.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|80'
|08.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|РФШ (Рига)
|33'
|25.08.2022
|1' -122'
|Линфилд (Белфаст)
|1:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|83'
|18.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)
|11.08.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|1:3
|РФШ (Рига)
|87'
|04.08.2022
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Хибернианс (Паола)