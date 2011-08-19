Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2011/2012 Кубок Африканских Наций 2010 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003