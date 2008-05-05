|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2008
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|25.09.2008
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|15.09.2008
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Торпедо (Москва)
|05.09.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.2008
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2008
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|24.06.2008
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.06.2008
|1' -90'
|Звезда (Иркутск)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|08.05.2008
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.05.2008
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2008
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Носта (Новотроицк)