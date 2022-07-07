Виктор Ерн Маргейрссон - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Виктор Ерн
|Фамилия
|Маргейрссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Виктор Ерн
|Фамилия
|Маргейрссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|4:1
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|07.07.2022
|1' -90'
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|67'