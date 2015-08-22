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    Александр Невидимый - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Невидимый
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 августа 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 14 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -46' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 1' -71' Дружба (Майкоп) 0:3 Динамо (Ставрополь)
    25.10.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    90'
    18.10.2015 65' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    05.10.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    78'
    28.09.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    21.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    07.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    48'
    01.09.2015 1' -86' МИТОС (Новочеркасск) 1:2 Динамо (Ставрополь)
    61'
    22.08.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    18.08.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    12.08.2015 1' -83' Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    04.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    52'
    20.07.2015 1' -80' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    77'
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