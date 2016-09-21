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    Иван Ершов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Иван
    Отчество Иванович
    Фамилия Ершов
    Команда Псков-747
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1979 (43 года)
    Рост 174
    Вес 69
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Тосно (Тосно) 2:0 Арсенал (Тула)
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