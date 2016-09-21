Иван Ершов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1979 (43 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1979 (43 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Арсенал (Тула)