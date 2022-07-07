Кристофер Пихт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Пихт
|Команда
|Пайде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Кристофер
|Фамилия
|Пихт
|Команда
|Пайде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пайде
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Пайде (Пайде)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Пайде (Пайде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)
|14.07.2022
|76' -126'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|07.07.2022
|78' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)
|89'